Мишустин — о проекте "Социальное казначейство": Избавит людей от сбора справок для получения выплат

Председатель правительства Михаил Мишустин рассказал, что проект "Социальное казначейство" позволит россиянам избежать необходимости сбора бумажных справок и хождения по различным инстанциям, чтобы получить социальную поддержку.
— Это единая цифровая платформа для всех видов социальной поддержки. Её смысл — помочь именно тем, кто в этом нуждается, объективно. И главное — избавить людей от сбора справок и хождения по инстанциям, — сказал он во время выступления с отчётом о работе правительства.
Мишустин отметил, что власти стремятся к проактивному формату работу, и "Социальное казначейство" как раз является одним из шагов. Создание платформы включено в проект общенационального плана действий по восстановлению экономики.
По словам премьер-министра, месяцы работы в дистанционном режиме показали, каким образом надо улучшить цифровой формат взаимодействия граждан и власти, чтобы людям было удобно.