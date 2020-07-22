Мишустин — о проекте "Социальное казначейство": Избавит людей от сбора справок для получения выплат

— Это единая цифровая платформа для всех видов социальной поддержки. Её смысл — помочь именно тем, кто в этом нуждается, объективно. И главное — избавить людей от сбора справок и хождения по инстанциям, — сказал он во время выступления с отчётом о работе правительства.