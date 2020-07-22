Мишустин предложил выделить ещё два миллиарда рублей на программу льготной сельской ипотеки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил выделить дополнительно два миллиарда рублей на программу льготной ипотеки в сёлах. Об этом он заявил во время выступления в Госдуме с отчётом об итогах работы правительства.

— Уже видно, что очень популярна программа "Сельская ипотека" по льготным ставкам. Выдано кредитов на 18,5 миллиарда рублей. Есть предложение предоставить дополнительное финансирование этой программы на два миллиарда рублей. Считаю, что нужно поддержать его, — отметил Мишустин.

По его словам, в России в рамках программы льготной ипотеки под 6,5% годовых выдано кредитов на сумму более 205 миллиардов рублей. Премьер-министр подчеркнул, что это одна из самых успешных антикризисных мер.