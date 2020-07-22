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Опубликовано 22 июля 2020, 10:45

Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей правительства

Фото © ТАСС / Александр Астафьев

Фото © ТАСС / Александр Астафьев

Он подчеркнул, что эта тема находится на особом внимании у кабмина и президента РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что борьба с бедностью по-прежнему остаётся первостепенной задачей для правительства. Об этом он заявил, выступая в Госдуме с отчётом об итогах работы кабмина.

Хотя глобальные вызовы создали множество рисков для экономики страны в целом, для правительства по-прежнему первостепенное значение имеет борьба с бедностью. Эта тема находится на особом контроле у президента и у нас, — отметил Мишустин.

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Также во время отчёта премьер-министр заявил, что главная цель работы Правительства РФ — повышение качества жизни каждого жителя страны за счёт роста экономики и развития социальной сферы.

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Анастасия Иванова
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