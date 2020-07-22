Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей правительства

Он подчеркнул, что эта тема находится на особом внимании у кабмина и президента РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что борьба с бедностью по-прежнему остаётся первостепенной задачей для правительства. Об этом он заявил, выступая в Госдуме с отчётом об итогах работы кабмина.

— Хотя глобальные вызовы создали множество рисков для экономики страны в целом, для правительства по-прежнему первостепенное значение имеет борьба с бедностью. Эта тема находится на особом контроле у президента и у нас, — отметил Мишустин.