Мишустин назвал медиков главными героями борьбы за жизнь в период пандемии коронавируса

Врачи, медсёстры и водители карет скорой помощи стали главными героями ежедневной борьбы за жизнь граждан в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о деятельности кабмина.

Премьер-министр напомнил, что более 400 тысяч человек получили выплаты за работу с пациентами из групп риска, а президентские стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ в период пандемии были направлены более чем 290 тысячам медицинских и других работников. Мишустин также подчеркнул, что для заразившихся в период оказания помощи больным коронавирусом были предусмотрены страховые выплаты.