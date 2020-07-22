Мишустин прибыл в Госдуму для отчёта о работе правительства
Глава кабмина ответит на вопросы депутатов, мероприятие продлится около трёх с половиной часов.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Видео © LIFE
Премьер России Михаил Мишустин прибыл в Государственную думу. Там сегодня состоится его первый отчёт в должности главы кабинета министров.
Мероприятие продлится около трёх с половиной часов, при этом выступление Мишустина не ограничено по времени. Глава кабмина также ответит на вопросы депутатов.
В пресс-службе правительства уточнили, что премьер затронет самые важные вопросы социально-экономического развития России, повышения качества жизни населения и реализации национальных целей развития до 2030 года. Мишустин расскажет о борьбе с коронавирусом, поддержке и развитии здравоохранения, бизнеса и системообразующих предприятий, образования, рынка труда и жилищного строительства, а также обеспечении макроэкономической и финансовой стабильности, поддержки бизнеса и системообразующих предприятий.
Накануне указ о национальных целях развития подписал президент РФ Владимир Путин. Основные целевые показатели остались прежними. Ожидаемая продолжительность жизни должна быть повышена до 78 лет, уровень бедности к 2030 году должен снизиться в два раза в сравнении с показателями 2017 года.