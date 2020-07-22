Зеленский раскрыл детали разговора с захватчиком заложников и объяснил, почему выполнил его требования

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что разговаривал с захватчиком заложников в Луцке 7–10 минут, при этом его предупредили, что злоумышленник говорит со всеми не больше 10–15 секунд. Также лидер Незалежной объяснил, почему он выполнил требования мужчины, а силовики отказались от штурма.

— Мы договорились, что он (захватчик) сделает первый шаг. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребёнка. Он сказал, что раненого нет, это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит трёх человек, а я после этого запишу видео. После того как видео выйдет в соцсети, он через полчаса выпускает всех людей, — рассказал президент Украины.

Так и произошло: Зеленский действительно записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне" (таким было требование злоумышленника), и через некоторое время мужчина отпустил заложников. Видео президент Украины из соцсетей удалил.

Зеленский признал, что силовики предлагали провести спецоперацию по освобождению заложников, но риск был велик и неизвестно, чем бы закончилась эта операция, поэтому украинский лидер решил выполнить требования захватчика.

— Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то... я с такими принципами живу, жил и буду жить, — объяснил Зеленский такой шаг.