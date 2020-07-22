Суд в Новосибирске отправил за решётку водителя, насмерть сбившего журналиста

Калининский районный суд Новосибирска приговорил к шести годам и шести месяцам лишения свободы 27-летнего местного жителя, насмерть сбившего известного в городе журналиста Антона Лучанского. Отбывать наказание Никита Лазьков будет в исправительной колонии общего режима, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Молодого человека взяли под стражу в зале суда. Его обязали выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. В момент наезда Лазьков находился в состоянии наркотического опьянения.