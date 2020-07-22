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Суд в Новосибирске отправил за решётку водителя, насмерть сбившего журналиста

Наезд на сотрудника местной ГТРК был совершён, когда он выходил из трамвая.

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Антон Лучанский. Фото © ГТРК "Новосибирск"

Калининский районный суд Новосибирска приговорил к шести годам и шести месяцам лишения свободы 27-летнего местного жителя, насмерть сбившего известного в городе журналиста Антона Лучанского. Отбывать наказание Никита Лазьков будет в исправительной колонии общего режима, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Молодого человека взяли под стражу в зале суда. Его обязали выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. В момент наезда Лазьков находился в состоянии наркотического опьянения.

Напомним, журналист Антон Лучанский погиб вечером 30 марта, когда выходил из трамвая. Водитель автомобиля, следовавшего со скоростью не менее 90 км/ч, не уступил мужчине дорогу и сбил его. В результате мужчина умер от полученных травм.

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