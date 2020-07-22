В Москве ещё 1168 пациентов вылечились от коронавируса

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 172 939 человек. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1168 пациентов, — уточнила вице-мэр.
Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после курса лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации докторов.
Ранее инфекционист Владимир Никифоров заявил, что повторной вспышки коронавируса не произойдёт. По его словам, вирус пришёл надолго и не стоит ждать, что он самоликвидируется.