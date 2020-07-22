В Британии пара отвоевала право назвать сына Люцифером

Жители графства Дербишир в Англии решили назвать сына Люцифером, но за право зарегистрировать ребёнка с таким именем Дэну и Мэнди Шелдон пришлось побороться, пишет The Sun.

Когда пара приехала с сынишкой на регистрацию в Честерфилд, госслужащая посмотрела на супругов с отвращением и попыталась убедить их в том, что с таким именем малыш ничего в жизни не добьётся.

Женщина настаивала на том, что никто не возьмёт Люцифера на работу, учить его тоже никто не захочет. В свою очередь британцы пояснили, что они не религиозны, а имя выбрали отнюдь не из-за устоявшейся ассоциации с сатаной.

— Я пытался объяснить, что мы не религиозные люди и что Люцифер по-гречески означает "несущий свет" и "утро", но она не слушала. Она даже сказала нам, что в Новой Зеландии незаконно так называть ребёнка и что, возможно, мы могли бы дать ему другое имя, но называть его Люцифером дома, — рассказал отец мальчика.

Родителей заставили выйти из помещения, чиновница же в это время проверила, имеет ли она право регистрировать такие имена. Выяснилось, что с точки зрения закона никаких препятствий нет, поэтому женщине пришлось записать ребёнка Люцифером "сквозь стиснутые зубы".