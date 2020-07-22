Подмосковные врачи выходили новорождённую весом 480 граммов

В подмосковной Коломне врачам перинатального центра удалось спасти ребёнка, родившегося с экстремально низкой массой тела. Вес девочки составлял всего 480 граммов, уточняется на сайте регионального правительства.
Самопроизвольные роды у мамы малышки начались, когда женщина находилась на 25-й неделе беременности. Из-за недоношенности и внутриутробной инфекции состояние новорождённой было крайне тяжёлым.
— Малышка более месяца находилась на ИВЛ и длительное время получала питание через зонд, — рассказала главный врач медучреждения Татьяна Шаврак.
Сейчас девочка весит 1720 граммов, она находится под наблюдением узкопрофильных специалистов, её лечение продолжается.
Ранее в этом же перинатальном центре медикам удалось спасти недоношенного ребёнка весом 610 граммов.