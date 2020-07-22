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Подмосковные врачи выходили новорождённую весом 480 граммов

Ребёнок появился на свет на 25-й неделе беременности.

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Фото © Pixabay

В подмосковной Коломне врачам перинатального центра удалось спасти ребёнка, родившегося с экстремально низкой массой тела. Вес девочки составлял всего 480 граммов, уточняется на сайте регионального правительства.

Самопроизвольные роды у мамы малышки начались, когда женщина находилась на 25-й неделе беременности. Из-за недоношенности и внутриутробной инфекции состояние новорождённой было крайне тяжёлым.

Малышка более месяца находилась на ИВЛ и длительное время получала питание через зонд, — рассказала главный врач медучреждения Татьяна Шаврак.

Сейчас девочка весит 1720 граммов, она находится под наблюдением узкопрофильных специалистов, её лечение продолжается.

Ранее в этом же перинатальном центре медикам удалось спасти недоношенного ребёнка весом 610 граммов.

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