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Инфекционист назвал срок, до которого пандемия коронавируса не закончится

Академик отметил, что врачей других специальностей необходимо готовить к борьбе с вирусом.

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Фото © Orlando Barria / EPA

Пандемия коронавируса закончится не скоро, так как в мире до сих пор наблюдается прирост заболеваемости, сообщает ТАСС со ссылкой на академика РАН, советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктора Малеева.

Инфекции по определению никогда не закончатся. Не одно, так что-нибудь другое будет, да и совсем без инфекций мы с вами всё равно жить не будем никогда. Люди летают на самолётах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески, — цитирует издание слова учёного.

Он отметил, что сложно прогнозировать, будет ли новая волна заболеваемости. При этом России необходимо развивать и укреплять санитарные отряды экстренного реагирования для борьбы с острыми инфекциями.

В случае вспышки инфекции они прибывают и проводят диагностику, разрабатывают планы карантинных мероприятий. Вот такие службы нужно развивать и укреплять по всей стране, — сказал Малеев.

В числе действенных мер академик назвал инфекционную настороженность у врачей других специальностей, имея в виду подготовку терапевтов и врачей общей практики к борьбе с вирусом.

Как сообщал Лайф, за сутки в России выявили ещё 5862 случая коронавируса, таким образом, с начала эпидемии зафиксировано уже 789 190 заболевших.

За сутки умерло 165 пациентов, а за весь период зафиксировано 12 745 летальных исходов. Также за сутки полностью выздоровело 9669 человек, а с начала эпидемии эта цифра уже достигла 572 053.

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