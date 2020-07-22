Инфекционист назвал срок, до которого пандемия коронавируса не закончится

Пандемия коронавируса закончится не скоро, так как в мире до сих пор наблюдается прирост заболеваемости, сообщает ТАСС со ссылкой на академика РАН, советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктора Малеева.

— Инфекции по определению никогда не закончатся. Не одно, так что-нибудь другое будет, да и совсем без инфекций мы с вами всё равно жить не будем никогда. Люди летают на самолётах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески, — цитирует издание слова учёного.

Он отметил, что сложно прогнозировать, будет ли новая волна заболеваемости. При этом России необходимо развивать и укреплять санитарные отряды экстренного реагирования для борьбы с острыми инфекциями.

— В случае вспышки инфекции они прибывают и проводят диагностику, разрабатывают планы карантинных мероприятий. Вот такие службы нужно развивать и укреплять по всей стране, — сказал Малеев.

В числе действенных мер академик назвал инфекционную настороженность у врачей других специальностей, имея в виду подготовку терапевтов и врачей общей практики к борьбе с вирусом.

Как сообщал Лайф, за сутки в России выявили ещё 5862 случая коронавируса, таким образом, с начала эпидемии зафиксировано уже 789 190 заболевших.