За сутки в России выявили 5862 новых случая коронавируса

За сутки в России выявили ещё 5862 случая коронавируса, у 25,9% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. Таким образом, с начала эпидемии в нашей стране зафиксировано 789 190 случаев во всех 85 регионах.

В пятёрке по выявляемости Москва (+638 случаев за сутки), Свердловская область (+234), ХМАО (+221), Нижегородская область (+217) и Санкт-Петербург (+186). Ситуация по другим регионам выглядит так:

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За сутки умерло 165 пациентов, а за весь период зафиксировано 12 745 летальных исходов. Также за сутки полностью выздоровело 9669 человек, а с начала эпидемии эта цифра уже достигла 572 053.