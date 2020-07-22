Росздравнадзор вновь разрешил использовать аппараты ИВЛ "Авента-М"

После серии проверок и тестов Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение аппаратам искусственной вентиляции лёгких "Авента-М", использовавшимся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары. Ведомство также официально разрешило ввод аппаратов в эксплуатацию.

В соответствующем документе уточняется, что аппараты допускаются к обращению на территории РФ приказом от 21 июля 2020 года. Регистрационное удостоверение подписал замруководителя ведомства Дмитрий Павлюков.

Напомним, 9 мая при пожаре в 50-й больнице в Москве погибла пожилая женщина, а 12 мая жертвами пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге стали шесть человек. Пресс-служба Росздравнадзора затем сообщила, что ведомство приостановило обращение аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведённых с 1 апреля, на территории России. По их данным, именно это оборудование применялось для оказания медпомощи в больницах, где произошли пожары.