Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Томска подал в отставку

Ранее суд заключил его под стражу на два месяца.

48

Обвиняемый в получении крупной взятки заместитель мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгений Суриков подал в отставку по собственному желанию, заявление уже подписано градоначальником Иваном Кляйном. Об этом рассказали в горадминистрации.

Он (Суриков. — Прим. Лайфа) передал через адвоката заявление о своём освобождении с должности по собственному желанию. Мэр его удовлетворил, — цитирует собеседника РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что заммэра Томска по безопасности арестовали по делу о крупной взятке. По предварительным данным, чиновник получил деньги в период с 2016 по 2018 год. За незаконное вознаграждение он должен был покровительствовать взяткодательнице.

Выбор редакции

Loading...