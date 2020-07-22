Обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Томска подал в отставку

Обвиняемый в получении крупной взятки заместитель мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгений Суриков подал в отставку по собственному желанию, заявление уже подписано градоначальником Иваном Кляйном. Об этом рассказали в горадминистрации.
— Он (Суриков. — Прим. Лайфа) передал через адвоката заявление о своём освобождении с должности по собственному желанию. Мэр его удовлетворил, — цитирует собеседника РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что заммэра Томска по безопасности арестовали по делу о крупной взятке. По предварительным данным, чиновник получил деньги в период с 2016 по 2018 год. За незаконное вознаграждение он должен был покровительствовать взяткодательнице.