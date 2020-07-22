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Благодарность "духам". Жители Алтая жалуются на туристов, вешающих на деревья маски

Такую альтернативу в этому году они предпочли привычным лентам.

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Видео © VK / Barnaul 22

Жители Алтая обратились к правительству региона с требованием принять какие-либо меры в отношении туристов, которые вешают на деревьях медицинские маски в качестве благодарности "горным духам". Об этом заявила президент Ассоциации туристских организаций республики Татьяна Зяблицкая.

Индивидуальные средства защиты отдыхающие решили оставлять вместо привычных лент, которые также прикрепляют к деревьям, чтобы загадать желание.

Местное население негативно к этому относится. Перед открытием туристического сезона жители обращались к властям с просьбой не открывать туристические объекты и заявляли о том, что туристы нам совсем не нужны с таким их отношением, — цитирует "Интерфакс" Зяблицкую.

Напомним, ранее жительница Сочи рассказала о своём недовольстве туристами. Женщина обеспокоена не только их поведением, но и тем, что отдыхающие привезут коронавирус. У неё даже "появилось ощущение, что сочинские туристы пустились во все тяжкие".

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