Мишустин назвал главную цель правительства

Главная цель работы Правительства РФ — повышение качества жизни каждого жителя страны за счёт роста экономики и развития социальной сферы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Выступая в ГД с отчётом об итогах работы правительства, он подчеркнул, что главная цель была сформирована в соответствии с ключевыми задачами и ориентирами, озвученными в ходе ежегодного послания президента РФ Федеральному собранию.

— Мы сформулировали главную цель правительства. Это повышение качества жизни каждого человека в стране. За счёт роста экономики, развития социальной сферы, а значит, достижения национальных целей, которые поставил перед нами президент, — сказал премьер.

В ходе выступления он также обозначил пять базовых ценностей правительства. Первой из них является выстраивание всех сервисов государства вокруг потребностей людей, второй — открытость действий, взаимное уважение и доверие, а также этичное поведение. Пятёрку замкнули совместная работа, а также принцип, согласно которому результат "важнее процедур и регламентов".