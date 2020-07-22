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Программисты из Перми создали приложение для контроля за безопасным расстоянием между людьми

Оно оповещает владельца смартфона, если между ним и другим человеком меньше двух метров.

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Фото © Pixabay

Приложение для смартфонов, которое помогает контролировать соблюдение безопасного расстояния между людьми, создала пермская компания IT-Rev. Оно работает по принципу радара и оповещает владельца смартфона, если кто-то приблизился меньше чем на два метра. Об этом сообщает РИА "Новости".

В случае контакта с человеком в радиусе до двух метров встроенный счётчик фиксирует ситуацию. В приложении отображаются небезопасные контакты за семь дней и детальная статистика за последние 48 часов с указанием даты и времени контакта, — рассказали в компании.

Отмечается, что приложение работает в фоновом режиме, а создать его разработчики решили, так как не нашли существующих аналогов. Основатель IT-Rev Антон Данюшин отметил, что соблюдение безопасного расстояния — важный инструмент в борьбе с распространением коронавируса, но оценить на глаз количество метров между людьми часто очень сложно.

В приложение также планируется добавить карту контактов и функцию семейного контроля, все обновления разработчики намерены сделать в течение года.

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