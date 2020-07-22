Традиционный выпускной пройдёт в Москве в парке Горького 24 июля

Выпускной для школьников пройдёт в Москве в парке Горького 24 июля в традиционном формате, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

— Мы готовились к выпускному. Хочу всех обрадовать: показатели заболеваемости действительно идут вниз, и мы можем на сегодняшний день организовать и провести праздник для московских выпускников. Праздник пройдёт 24 июля в парке Горького, — сказала она.

Как ранее сообщал Лайф, в 12 регионах решили провести выпускные балы у школьников в традиционном формате, сообщил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко на онлайн-совещании партии "Единая Россия". По его словам, в некоторых субъектах РФ вечера уже состоялись, другие определили даты.