Мишустин раскрыл суммы, выделенные на поддержку бизнеса и самозанятых в период пандемии

Последним направили свыше 1,5 миллиарда рублей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчётом о работе правительства в Госдуме РФ, оценил усилия по борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции. Глава кабмина озвучил суммы, которые были выделены на поддержку различных отраслей.

По словам политика, системообразующие предприятия получили льготные кредиты на пополнение оборотных средств на 130 миллиардов рублей. Бизнесу было выделено 93 миллиарда рублей в виде зарплатных кредитов под 0% годовых. Малому бизнесу удалось сохранить семь миллиардов рублей благодаря освобождению от платежей за аренду государственного имущества.

На поддержку самозанятых граждан было выделено свыше 1,5 миллиарда рублей. Кроме того, поддержка была оказана 13 тысячам индивидуальных предпринимателей, которые в период пандемии CoViD-19 закрыли свой бизнес.

Мишустин также напомнил, что президентские стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ в период пандемии были направлены более чем 290 тысячам медицинских и других работников и более 400 тысяч человек получили выплаты за работу с пациентами из групп риска.