Мишустин: Решение о формате работы школ будет приниматься в конце августа

Российские школы готовятся к началу учебного года с 1 сентября, а решение о дистанционном или традиционном формате работы будет приниматься в каждом регионе отдельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации в субъекте. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
— По-разному складывается ситуация, но в целом мы готовимся к нормальному 1 сентября. 20 августа будет приниматься окончательное решение по каждому региону, — сказал он.
Мишустин также выразил надежду, что удастся максимально избежать вынужденного дистанционного формата обучения.