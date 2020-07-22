Мишустин: Решение о формате работы школ будет приниматься в конце августа

Российские школы готовятся к началу учебного года с 1 сентября, а решение о дистанционном или традиционном формате работы будет приниматься в каждом регионе отдельно, в зависимости от эпидемиологической ситуации в субъекте. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.