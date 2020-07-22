Учёные опровергли миф о влиянии группы крови на смертность от коронавируса

Американские учёные пришли к выводу, что группа крови пациента с коронавирусом никак не влияет на тяжесть заболевания и риск летального исхода. Об этом сообщает Annals of Hematology.
Специалисты изучили данные более 7000 пациентов, которые прошли тестирование на CoViD-19.
— Не было никакой связи между группой крови и любым из пиковых маркеров воспаления, а также между группой крови и любым из клинических показателей тяжести. Группа крови не была связана с риском интубации или смерти, — заявили учёные.
Однако они пришли к выводу, что люди с третьей и четвёртой группами крови, которые при этом были резус-положительными, чаще заболевали коронавирусом.
Напомним, ранее переболевшие пациенты рассказали о пагубном влиянии болезни на внешность. По их словам, у них стали резко выпадать волосы. Специалисты считают, что такое явление может быть связано с одним из симптомов болезни, а именно — повышением температуры. Лихорадка может сопровождаться выпадением волос, так как нарушается их естественный цикл роста. Однако медики отмечают, что такая проблема имеет временный характер.