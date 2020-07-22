Учёные опровергли миф о влиянии группы крови на смертность от коронавируса

Американские учёные пришли к выводу, что группа крови пациента с коронавирусом никак не влияет на тяжесть заболевания и риск летального исхода. Об этом сообщает Annals of Hematology.

Специалисты изучили данные более 7000 пациентов, которые прошли тестирование на CoViD-19.

— Не было никакой связи между группой крови и любым из пиковых маркеров воспаления, а также между группой крови и любым из клинических показателей тяжести. Группа крови не была связана с риском интубации или смерти, — заявили учёные.

Однако они пришли к выводу, что люди с третьей и четвёртой группами крови, которые при этом были резус-положительными, чаще заболевали коронавирусом.