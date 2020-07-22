Мишустин: Российское здравоохранение готово ко второй волне коронавируса

Российская система здравоохранения готова к возможной второй волне пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчётом об итогах работы правительства.
— Наша система здравоохранения готова к таким вызовам. Она себя показала в этот экстремальный цикл, я считаю, хорошо. Может быть, не имею права давать полную оценку всему, но, видя, как работают врачи... хочу сказать, что готова и есть запас, — подчеркнул Мишустин.
Также во время отчёта в ГД премьер-министр назвал медиков главными героями борьбы за жизнь в период пандемии коронавируса. Михаил Мишустин напомнил, что более 400 тысяч человек получили выплаты за работу с пациентами из групп риска, а президентские стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ в период пандемии были направлены более чем 290 тысячам медицинских и других работников.