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Мишустин: Российское здравоохранение готово ко второй волне коронавируса

Премьер-министр РФ отметил, что система показала себя очень достойно в непростой период.

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Российская система здравоохранения готова к возможной второй волне пандемии коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с отчётом об итогах работы правительства.

Наша система здравоохранения готова к таким вызовам. Она себя показала в этот экстремальный цикл, я считаю, хорошо. Может быть, не имею права давать полную оценку всему, но, видя, как работают врачи... хочу сказать, что готова и есть запас, — подчеркнул Мишустин.

Также во время отчёта в ГД премьер-министр назвал медиков главными героями борьбы за жизнь в период пандемии коронавируса. Михаил Мишустин напомнил, что более 400 тысяч человек получили выплаты за работу с пациентами из групп риска, а президентские стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ в период пандемии были направлены более чем 290 тысячам медицинских и других работников.

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