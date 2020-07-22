Мишустин надеется, что осенью у России будет надёжная вакцина от коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, выразил надежду, что уже осенью в России появится вакцина от коронавируса.
— Четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность, две — уже на финальной стадии испытаний, — сказал премьер.
Также глава кабмина отметил, что пандемия CoViD-19 показала сплочённость российского общества.
Напомним, что в России за прошедшие сутки выявили ещё 5862 случая коронавируса, у 25,9% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. В целом с начала эпидемии в РФ зарегистрировано 789 190 случаев во всех 85 регионах.