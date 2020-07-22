Мишустин надеется, что осенью у России будет надёжная вакцина от коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, выразил надежду, что уже осенью в России появится вакцина от коронавируса.

— Четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность, две — уже на финальной стадии испытаний, — сказал премьер.

Также глава кабмина отметил, что пандемия CoViD-19 показала сплочённость российского общества.