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Мишустин надеется, что осенью у России будет надёжная вакцина от коронавируса

Он отметил, что пандемия показала сплочённость общества.

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Фото © Pixabay

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, выразил надежду, что уже осенью в России появится вакцина от коронавируса.

Четыре российские вакцины от коронавируса доказали свою безопасность, две — уже на финальной стадии испытаний, — сказал премьер.

Также глава кабмина отметил, что пандемия CoViD-19 показала сплочённость российского общества.

Напомним, что в России за прошедшие сутки выявили ещё 5862 случая коронавируса, у 25,9% новых пациентов нет клинических проявлений болезни. В целом с начала эпидемии в РФ зарегистрировано 789 190 случаев во всех 85 регионах.

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