Дерматолог напомнила мужчинам о необходимости защиты лысины и щетины от солнца

Для предотвращения кожных заболеваний мужчины не должны пренебрегать нанесением солнцезащитного крема на все открытые участки тела. Об этом в беседе с агентством городских новостей "Москва" напомнила дерматолог Марина Горностаева.

По словам специалиста, образования могут появиться в любом месте. Часто к врачам обращаются мужчины с кератомами, пигментными образованиями именно на лысеющей коже головы — она обгорает, а они не обращают на это внимания.

— Все открытые участки кожи нужно покрывать солнцезащитными средствами: это касается и всего тела, и лица, на губы в том числе стоит наносить бальзам с УФ-фильтром, — пояснила сотрудник Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии.

Горностаева подчеркнула, что защищать лицо от солнца должны в том числе мужчины с редкой бородой или щетиной. Наносить крем необязательно, если борода густая и длинная и скрывает кожу от лучей.