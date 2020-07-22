В Госдуму внесли законопроект, который повышает возраст молодёжи до 35 лет

Законопроект о молодёжной политике в России, который в том числе повышает возраст молодёжи до 35 лет, внесён в Госдуму. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных ГД.

Законопроект создаёт фундамент для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях с активным привлечением молодёжи к решению значимых для неё вопросов. Также он призван закрепить единый понятийный аппарат, используемый в сфере молодёжной политики, в том числе понятия "молодёжь", "молодая семья", "молодёжные общественные объединения" с определением единой возрастной категории — граждане до 35 лет.