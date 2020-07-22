Один из нападавших на пенсионеров попытался сбежать, но всё же оказался в СИЗО. Правда, уже с сотрясением

Участник преступной группы, которую подозревают в нападениях на пенсионеров, в том числе на экс-директора "Ростсельмаша", пытался сбежать при транспортировке в Великие Луки. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Злоумышленник выпрыгнул из автомобиля, но неудачно упал. Его доставили в Псковскую областную больницу с диагнозом "сотрясение мозга", а позже отправили в СИЗО.

Напомним, после нападения на экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Покушение на убийство" и "Разбой". По предварительным данным, целью преступников было имущество потерпевших. Лайф сообщал, что трое подозреваемых в нападении задержаны. Также, по нашим данным, они могут быть причастны и к убийству 100-летного ветерана Великой Отечественной войны в Башкирии. Сейчас следователи проверяют эту информацию.