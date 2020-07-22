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СК показал серийного насильника из Бутова — видео

Мужчина нападал на женщин преимущественно в вечернее время.

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Видео © Следственный комитет России

Следствие намерено ходатайствовать в суде о заключении под стражу серийного насильника, орудовавшего в московском районе Бутово в июле. Пресс-служба столичного ГСУ СК РФ показала кадры с задержанным мужчиной 1991 года рождения.

Как уточняется на сайте ведомства, причастность фигуранта к инкриминируемым преступлениям подтверждается материалами уголовного дела, допросами потерпевших и свидетелей и проведёнными процедурами опознания нападавшего.

Следователи продолжают устанавливать личности женщин, пострадавших от действий задержанного.

Напомним, о задержании мужчины, который с начала июля нападал на женщин и совершал насильственные действия сексуального характера, стало известно накануне.

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