Мишустин обозначил главную задачу при исполнении нацпроектов

Правительство скорректирует нацпроекты, при этом кабмин будет исходить из необходимости достичь конкретных и значимых для каждого человека результатов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что улучшения жизни соотечественников планируется достичь "через сохранение занятости и повышение доходов, защиту здоровья, создание благоприятных условий предпринимательской деятельности и поддержку ключевых отраслей экономики".

— То есть ориентироваться прежде всего на конкретные, значимые для каждого человека результаты... Они должны быть выделены в каждом проекте с показателями эффективности их реализации. Таким образом мы сможем понять, какие корректировки необходимы, а какие мероприятия избыточны, — добавил премьер.

Глава кабмина напомнил, что 21 июля президент РФ подписал указ о новых национальных целях развития до 2030 года, поэтому теперь важно изменить нацпроекты и скорректировать документы стратегического планирования. Он заметил, что работать придётся в жёстких рамках "из-за снижения доходов бюджета и неровной обстановки в отраслях".