Охотники за стариками. Задержана семейная группировка, ограбившая экс-директора "Ростсельмаша" и других обеспеченных пенсионеров

Лайф выяснил личности подозреваемых и подсчитал их потенциальных жертв.

Подозреваемых в нападении на дом 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и в убийстве его 80-летней сестры взяли с поличным. Об этом стало известно Лайфу из источников, близких к следствию. Под подозрение попали два родных брата из Азова и их петербуржец-шурин. При себе у них во время задержания нашли неопровержимую улику — наградные часы Пескова. Как считают следователи, речь идёт не об одиночном преступлении, а о серийных разбойниках-гастролёрах, которые как минимум с весны грабят и убивают по России зажиточных стариков. На их след вышли в мае этого года, когда они ворвались с пистолетом в квартиру 69-летнего экс-депутата из Великих Лук Бориса Каракаева. На их счёту может быть и недавнее убийство 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова.

Несколько часов назад следователи СК РФ опубликовали кадры оперативной съёмки из дома бывшего директора "Ростсельмаша". Если судить по обстановке, семья Юрия Пескова — люди состоятельные, но жили без особых излишеств. Гостиная обставлена добротной мебелью, на стенах висят картины, фотографии и трудовые награды домовладельца.

Четыре жертвы за три месяца?

Жуткое по своей циничности преступление произошло вчера в ростовском селе Новомаргаритово. В коттедж экс-директора "Ростсельмаша" ворвались трое вооружённых бандитов. Поначалу хозяев дома, Юрия Пескова и его сестру, безжалостно пытали — на руках у него следы от ожогов, а её били, заткнув кляпом рот и замотав скотчем. Потом пенсионерам проломили головы тупым предметом. Пожилая женщина скончалась на месте, её брат выжил, но находится сейчас в реанимации. Дедушка потерял память и даже не помнит своего имени. За пару дней до случившегося Юрий Песков ездил в банк снимать крупную сумму денег. Видимо, к этому времени экс-директора завода уже пасли.

Экс-директор "Ростсельмаша" Юрий Песков. Фото © Wikipedia

— Мы в ужасе, все люди в ужасе, — рассказали Лайфу соседи Юрия Пескова. — Хороший мужик, он очень много сделал для нашего села.

Односельчане любят и уважают Пескова. Он провёл газ в село, восстановил детский садик, построил церковь, а также добился возведения новой больницы. За свои труды он получил звания почётного гражданина Ростовской области и Азовского района.

По словам соседей, Юрий Песков очень многое сделал для родного села

По версии силовиков, те же беспредельщики, которые вчера искалечили Пескова, ограбили ранее в мае квартиру пожилого бизнесмена из Великих Лук Бориса Каракаева. Каракаев — известный в своём регионе человек. Он бывший областной депутат, а ныне совладелец Великолукского радиозавода, "Вакобанка" и Знаменского зверохозяйства. Напавшие на него были вооружены пистолетом. Они угрожали Каракаеву расправой, но не убили и не покалечили, лишь забрали все ценности и деньги.

Борис Каракаев. Фото © Центр деловой информации Псковской области

Также задержанных бандитов проверяют на причастность к июльскому эпизоду, который случился в Кигинском районе Башкирии. Там нашли убитым 100-летнего ветерана Ивана Несмеянова. Голову ему проломили ломом, тело привязали к стулу верёвками. Дедушку пытали, чтобы выведать, где он хранит деньги. Из дома похитили миллион рублей — все личные накопления Несмеянова с пенсии.

Иван Несмеянов. Фото © Кигинский район, Совет ветеранов

Улыбчивые лица

По сведениям следствия, стариков грабили братья Евгений и Сергей Кизименко из Азова, а также муж их сестры — петербуржец Андрей Корбут.

Младшему из братьев Кизименко Евгению 26 лет. Среди своих он Жека. Судя по фотографиям в соцсетях, душа большой компании и балагур.

Сергей Кизименко (слева) и Евгений Кизименко (справа). Фото © "Одноклассники", "ВКонтакте"

Старший брат — 28-летний Сергей Кизименко — женат и воспитывает сына. У него высшее образование, он получил диплом технолога среднего звена в азовском филиале Донского университета.

Братья Кизименко в последнее время жили не в родном Азове, а в Петербурге. Оттуда родом третий подозреваемый и их шурин — 37-летний Андрей Корбут. Он бизнесмен. Владеет и руководит ООО "Компас" с годовым доходом в 10 миллионов рублей. Сфера деятельности — автомобильные грузоперевозки. По сотовому телефону Андрея бьются лоты на "Авито" — продаётся Mercedes-Benz CLA-класса за 2,3 млн рублей и сдаётся в аренду манипулятор-вездеход. Непосредственно Андрей Корбут не имеет аккаунтов в соцсетях, но любит позировать на фотографиях на странице своих родственников. Всё очень прилично. Чаще всего Корбут находится в окружении счастливых детей.

Андрей Корбут с женой и детьми. Фото © "ВКонтакте"