Столичный адвокат предложил помощь обманутым сторонникам Навального

Кандидат юридических наук, адвокат, инициатор сетевого движения "За честный суд" Александр Зорин вызвался помочь обманутым сторонникам Алексея Навального, которые перечисляли донаты в Фонд борьбы с коррупцией*. По мнению юриста, в связи с ликвидацией ФБК наверняка появится много людей, которые зададутся вопросом из фильма "Жмурки": кинули их или развели?

— О том, что Навальный — систематический обнулятор, я предупреждал его желающих обмануться почитателей. Навальный обнуляет поколение своих адептов, и в его декларацию прикипают миллионы, — написал Зорин в своём блоге в ЖЖ. — Пообщался с коллегами, и мы готовы оказывать помощь обманутым донаторам Навального в суде, чтобы добиться от него справедливости.

Адвокат также напомнил одну из крылатых фраз Навального: "Сколько есть миллионов — все мои!"

Напомним, что о ликвидации ФБК в понедельник заявил сам Алексей Навальный. Решение связано с невозможностью выплатить 88 млн рублей, взысканных с фонда и его функционеров по решению Арбитражного суда Москвы. По словам Навального, организация такими средствами не располагает, поэтому ей придётся продолжить свою деятельность под другим названием. То есть оппозиционер тут же проанонсировал создание новой организации, ещё и попросив денег у подписчиков на её существование.