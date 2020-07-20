Бросить всё. Как закрыть ФБК и оставить соратников с многомиллионными долгами, показывает Навальный

Итак, друзья, в течение года мы с вами волей-неволей наблюдаем за развитием комедийного сериала с бьюти-блогером Алексеем Навальным в главной роли и его соратниками — актёрами массовых сцен. Иногда этим актёрам дают сыграть в серьёзных эпизодах, об этом чуть ниже, но потом им мягко указывают на доставшееся им место под солнцем — место мальчиков для получения жизненного опыта.

Но обо всём по порядку. Сегодня, 20 июля, пресс-секретарь фонда Навального Кира Ярмыш, да-да, это та, которая специалист по баллистике, объявила о закрытии ФБК с формулировкой, дескать, штрафы душат, и оплатить они их не в силах. Режим лютует. Всех собак вешают, конечно, на иски от компании Евгения Пригожина, выплаты по которым составляют 88 млн рублей. Но никто не пишет о том, что ещё прошлым летом СК, начав расследование с целью выяснить, кто и откуда переводит такие огромные суммы, заподозрив спонсирование фонда из-за рубежа, арестовал все личные счета Навального, Соболь и ФБК.

Ранее я писала о схеме "пожертвований", когда средства поступали на счета родственников сотрудников ФБК, а потом уже заводились как пожертвования от частных лиц — граждан РФ фонду Навального. А то, что босс ФБК только за месяц купил машину стоимостью 4 млн рублей и одновременно отдохнул в самом дорогом отеле Калининграда, Кира Ярмыш комментировать избегает. Собственно, как и сам бьюти-блогер Навальный, который, кстати, не считает нужным комментировать тот факт, что собирать донаты для оплаты штрафов верхушки ФБК — это нормальное и очень нужное дело, а оказать обещанную помощь в оплате штрафов своему же бывшему руководителю штаба Навального в Питере Денису Михайлову — это лишнее, штрафы, дескать, незаконны. Ага, сами засохнут и отвалятся. То же самое произошло и со всеми участниками прошлогодних акций протеста, которых выводили на улицы с обещанием оплатить все штрафы. Воз и ныне там.

Вернёмся к заявлению Ярмыш. Итак, ввиду того, что долговая ноша становится непосильна для блогеров ФБК, было принято решение фонд ликвидировать, открыть новое юрлицо, и "наша песня хороша, начинай сначала". Собирать донаты и шатать режим продолжат уже под новой вывеской. Что же будет с долгами ФБК, спросите вы? А долги, друзья мои, будут выплачивать те, через кого все эти деньги в ФБК и заводились: горемыки Шаведдинов, Гимади, Чехович и другие персоны со спагетти на ушах.

А тем временем уже появляется информация о появлении клона ФБК — некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан". Звучит, да? Потекут в сей фонд денежные ручейки да криптовалютные реки и прям все во имя благой цели — поддержки штанов бьюти-блогеров защиты прав граждан.