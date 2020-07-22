Володин заявил, что Госдума выслушает ключевых министров до января

Пленарные заседания ГД начнутся осенью.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что до января нижняя палата парламента выслушает всех министров.

— Госдума до января заслушает всех ключевых министров Правительства РФ, — сказал он.

Володин отметил, что пленарные заседания начнутся осенью. Ключевых министров планируется заслушать по всем вопросам.

— Мы тогда подготовимся и отдельно заслушаем непосредственно в Думе тех, кто сегодня молчаливо находится в ложах, — сказал Володин.