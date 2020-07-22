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Володин заявил, что Госдума выслушает ключевых министров до января

Пленарные заседания ГД начнутся осенью.

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Фото © Новодережкин Антон / ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что до января нижняя палата парламента выслушает всех министров.

Госдума до января заслушает всех ключевых министров Правительства РФ, — сказал он.

Володин отметил, что пленарные заседания начнутся осенью. Ключевых министров планируется заслушать по всем вопросам.

Мы тогда подготовимся и отдельно заслушаем непосредственно в Думе тех, кто сегодня молчаливо находится в ложах, — сказал Володин.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчётом о работе правительства. В ходе выступления он обозначил пять базовых ценностей правительства. Первой из них является выстраивание всех сервисов государства вокруг потребностей людей, второй — открытость действий, взаимное уважение и доверие, а также этичное поведение. Пятёрку замкнули совместная работа, а также принцип, согласно которому результат "важнее процедур и регламентов".

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