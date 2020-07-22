Переболевшие коронавирусом рассказали о пагубном влиянии болезни на внешность

Переболевшие коронавирусом люди обнаружили, что CoViD-19 повлёк за собой резкое выпадение волос, сообщает The Sun. На такое пагубное влияние болезни пациенты жалуются в соцсетях и на приёме у специалистов.
— Я потеряла около 55 процентов своих волос, и с каждым днём они выпадают ещё больше, — поделилась Грейс Дадли, которая заметила проблему спустя примерно месяц после выписки.
Медики считают, что такое явление может быть связано с одним из симптомов болезни, а именно — повышением температуры. Дело в том, что лихорадка может сопровождаться выпадением волос, так как нарушается их естественный цикл роста. Однако специалисты подчёркивают, что такая проблема носит временный характер.