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Переболевшие коронавирусом рассказали о пагубном влиянии болезни на внешность

По словам пациентов, после выздоровления они стали лысеть.

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Переболевшие коронавирусом люди обнаружили, что CoViD-19 повлёк за собой резкое выпадение волос, сообщает The Sun. На такое пагубное влияние болезни пациенты жалуются в соцсетях и на приёме у специалистов.

Я потеряла около 55 процентов своих волос, и с каждым днём они выпадают ещё больше, — поделилась Грейс Дадли, которая заметила проблему спустя примерно месяц после выписки.

Медики считают, что такое явление может быть связано с одним из симптомов болезни, а именно — повышением температуры. Дело в том, что лихорадка может сопровождаться выпадением волос, так как нарушается их естественный цикл роста. Однако специалисты подчёркивают, что такая проблема носит временный характер.

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