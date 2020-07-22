Мишустин рассказал, что пострадал из-за отсутствия "гаражной амнистии": Был гараж, но его не смогли удержать

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме рассказал, что пострадал от отсутствия "гаражной амнистии".

— У меня был гараж, его, к сожалению, мы не смогли удержать, — отметил он.

Глава кабмина добавил, что проект закона о "гаражной амнистии" подготовлен и он намерен его поддерживать, так как считает, что инициатива поможет восстановить справедливость.

— Если у человека был гараж, нужно сделать всё возможное, чтобы он его оформил, — добавил он.