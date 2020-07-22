Заплаканная свекровь прибежала к соседям. Лайф узнал подробности гибели невесты перед свадьбой в центре Москвы

Тело убитой девушки, которая 8 августа должна была выйти замуж, обнаружила мать её жениха. По данным источника Лайфа, оно пролежало в квартире в центре Москвы два дня.
По словам собеседника, заплаканная несостоявшаяся свекровь с трясущимися руками прибежала к соседям. Она рассказала, что нашла мёртвой возлюбленную своего сына, племянника убитого несколько лет назад подполковника ФСБ.
Жених убитой. Фото © Соцсети
Как рассказал источник, отношения между убитой и женихом были нежными, а в их квартире всегда было тихо. Молодой человек, которого сейчас разыскивают правоохранители, занимался спортом, всегда был спокойный.
Убитая девушка. Фото © Соцсети
Как ранее писал Лайф, предварительной причиной смерти судмедэксперты назвали сочетанную травму тела. Девушка получила черепно-мозговую травму, на её теле нашли колото-резаные раны, кости лицевого скелета были сломаны. Также специалисты зафиксировали гематомы нижних и верхних конечностей. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве, устанавливаются причастные к совершению преступления.
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