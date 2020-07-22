Заплаканная свекровь прибежала к соседям. Лайф узнал подробности гибели невесты перед свадьбой в центре Москвы

Тело убитой девушки, которая 8 августа должна была выйти замуж, обнаружила мать её жениха. По данным источника Лайфа, оно пролежало в квартире в центре Москвы два дня.

По словам собеседника, заплаканная несостоявшаяся свекровь с трясущимися руками прибежала к соседям. Она рассказала, что нашла мёртвой возлюбленную своего сына, племянника убитого несколько лет назад подполковника ФСБ.

Жених убитой. Фото © Соцсети

Как рассказал источник, отношения между убитой и женихом были нежными, а в их квартире всегда было тихо. Молодой человек, которого сейчас разыскивают правоохранители, занимался спортом, всегда был спокойный.

Убитая девушка. Фото © Соцсети