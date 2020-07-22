СМИ: Луцкий террорист служил в "Азове", но его выгнали за секс-извращения

Захвативший накануне автобус в украинском Луцке Максим Кривош ранее служил в отряде специального назначения "Азов", откуда в 2016 году его выгнали. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на сослуживца злоумышленника Феофана Добролюбова.

— Мы вначале вместе состояли в батальоне "Азов", и Максима оттуда в 2016 году с позором выгнали за извращения, — рассказал мужчина, отметив, что Кривош давно угрожал "что-то такое выкинуть".

Как уточняет издание, речь якобы идёт о гомосексуальных связях террориста. Каких-либо других подтверждений этой информации нет.