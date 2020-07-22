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СМИ: Луцкий террорист служил в "Азове", но его выгнали за секс-извращения

Речь якобы идёт о гомосексуальных связях.

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Максим Кривош. Фото © Соцсети

Захвативший накануне автобус в украинском Луцке Максим Кривош ранее служил в отряде специального назначения "Азов", откуда в 2016 году его выгнали. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на сослуживца злоумышленника Феофана Добролюбова.

Мы вначале вместе состояли в батальоне "Азов", и Максима оттуда в 2016 году с позором выгнали за извращения, — рассказал мужчина, отметив, что Кривош давно угрожал "что-то такое выкинуть".

Как уточняет издание, речь якобы идёт о гомосексуальных связях террориста. Каких-либо других подтверждений этой информации нет.

Напомним, утром 21 июля злоумышленник захватил 13 заложников в автобусе в украинском Луцке. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Людей он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация президентом Украины Владимиром Зеленским видеоролика в своих соцсетях, в котором он призвал бы смотреть фильм "Земляне". Украинский лидер выполнил данное требование, после чего преступник отпустил заложников. Буквально сразу же захватчик был задержан, его обвинили в терроризме и незаконном хранении оружия.

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