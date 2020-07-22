СМИ: Луцкий террорист служил в "Азове", но его выгнали за секс-извращения

Захвативший накануне автобус в украинском Луцке Максим Кривош ранее служил в отряде специального назначения "Азов", откуда в 2016 году его выгнали. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на сослуживца злоумышленника Феофана Добролюбова.
— Мы вначале вместе состояли в батальоне "Азов", и Максима оттуда в 2016 году с позором выгнали за извращения, — рассказал мужчина, отметив, что Кривош давно угрожал "что-то такое выкинуть".
Как уточняет издание, речь якобы идёт о гомосексуальных связях террориста. Каких-либо других подтверждений этой информации нет.
Напомним, утром 21 июля злоумышленник захватил 13 заложников в автобусе в украинском Луцке. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Людей он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация президентом Украины Владимиром Зеленским видеоролика в своих соцсетях, в котором он призвал бы смотреть фильм "Земляне". Украинский лидер выполнил данное требование, после чего преступник отпустил заложников. Буквально сразу же захватчик был задержан, его обвинили в терроризме и незаконном хранении оружия.
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