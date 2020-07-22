Володин предложил отказаться от термина "средняя зарплата" для врачей и учителей

Председатель Госдумы отметил, что у специалистов разного уровня и профиля разнится и заработок.

В профессиях учителя и врача необходимо уйти от термина "средняя зарплата", так как показатели заработка в регионах "отличаются в разы". Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

— Когда мы говорим про среднюю заработную плату в размере 40 тысяч, её нет. <..> Учитель начинающий, он может получать и 18 тысяч. Поэтому, когда звучит цифра 40, наши избиратели нам сразу говорят: "Где вы нашли такую заработную плату?" — сказал он, отметив, что профильным министерствам необходимо это учесть.

Володин подчеркнул, что в России есть регионы-доноры, которых порядка 17, и регионы-реципиенты, при этом среди первой категории также есть субъекты с разной бюджетной обеспеченностью. Например, Москва и Калуга, которые находятся рядом, но при этом возможности разительно отличаются.

— Нам правильно было бы эти темы обсудить именно в привязке регионов. Потому что отличается бюджетная обеспеченность почти в семь раз. <..> Нам здесь нужно брать не среднюю по больнице, потому что там есть и морг, и там, где горячо. Нам важно не допустить "морга", — отметил председатель Госдумы.