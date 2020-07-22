Выступление Зеленского взвинтило рейтинг фильма "Земляне" на "Кинопоиске"

Обращение президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого он посоветовал посмотреть документальный фильм "Земляне", сделало картину самой популярной на "Кинопоиске" за последние 24 часа.

На странице картины указано, что фильм взлетел на первую строчку в списке из 1000 популярных фильмов и сериалов. Сервис уточняет, что рейтинги формируются, исходя из посещаемости страниц фильмов и запросов пользователей. Список обновляют раз в сутки.