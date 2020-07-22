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Решение о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых примут осенью

Постановление о её создании премьер Мишустин подписал в апреле.

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Фото © Pixabay

Финальное решение о том, продлевать ли действие льготной программы ипотечного кредитования под 6,5% годовых на 2021 год, будет принято Правительством России осенью. Об этом заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме.

Премьер также предложил дополнительно выделить два миллиарда рублей на программу льготной ипотеки в сельской местности. Политик отметил её популярность, уточнив, что на сегодняшний день выдано кредитов на 18,5 миллиарда рублей.

Напомним, постановление о создании льготной программы ипотечного кредитования под 6,5% годовых премьер Мишустин подписал в апреле.

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