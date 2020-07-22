На сайте конкурса "Цифровой прорыв" стартовало народное голосование за кейсы от представителей малого и среднего бизнеса

Голосование продлится на сайте всероссийского конкурса для IT-специалистов "Цифровой прорыв" с 22 июля по 5 августа 2020 года. Цель инициативы — помочь предпринимателям, пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Авторам кейсов участие в проекте даст возможность без привлечения дополнительных ресурсов ускорить цифровую трансформацию своего бизнеса.

— Они смогут проверить живые гипотезы, получить нестандартные варианты решения своих задач и работающие прототипы продуктов, а также собрать компетентную команду из числа лучших российских IT-специалистов, — сообщили Лайфу организаторы конкурса.

Из 50 заявок со всей страны эксперты "Цифрового прорыва" отобрали 26 наиболее актуальных и прикладных кейсов. Среди них — задачи, связанные с анализом данных, компьютерным зрением, мобильной разработкой, созданием игр и инструментов для бизнеса и пользователей. Сферы применения — от металлургии и здравоохранения до HR, образования, предоставления услуг стилиста и ремонта помещений. Часть кейсов направлено на решение социальных задач. Описания всех 26 кейсов уже доступны на сайте конкурса, проголосовать за лучшие из них смогут все желающие. Топ-10 из них войдут в число заданий для участников регионального этапа конкурса "Цифровой прорыв" наряду с кейсами от крупнейших государственных и коммерческих организаций.

— В рамках конкурса мы создаём площадку, которая, с одной стороны, помогает талантливым IT-специалистам раскрыть свой потенциал и завести ценные связи, а с другой — даёт организациям новые возможности для роста и цифрового развития. Благодаря этому мы можем поддержать малый и средний бизнес, который оказался в непростой ситуации из-за пандемии, — отметил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.