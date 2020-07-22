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Покрывал и рекламировал проституток. На Украине задержали сутенёра — сотрудника СБУ

Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Детективы Государственного бюро расследований Украины (ГБУ) задержали по подозрению в сутенёрстве сотрудника Центрального аппарата Службы безопасности страны (СБУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото © ГБУ Украины

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По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, предоставляющих интимные услуги, в качестве платы за "крышевание" их деятельности. Кроме того, указанный работник обеспечивал их рекламой на сайтах знакомств, за что также получал от них денежное вознаграждение, — уточнили в заявлении ГБУ.

За работу с ночными бабочками подозреваемому грозит от четырёх до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Тверской области осудили бывших полицейских за "крышевание" банды сутенёров.

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