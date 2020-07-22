Покрывал и рекламировал проституток. На Украине задержали сутенёра — сотрудника СБУ

Детективы Государственного бюро расследований Украины (ГБУ) задержали по подозрению в сутенёрстве сотрудника Центрального аппарата Службы безопасности страны (СБУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, предоставляющих интимные услуги, в качестве платы за "крышевание" их деятельности. Кроме того, указанный работник обеспечивал их рекламой на сайтах знакомств, за что также получал от них денежное вознаграждение, — уточнили в заявлении ГБУ.