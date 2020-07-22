Харьковский подельник террориста из Луцка общался с Надеждой Савченко

Подельник луцкого террориста, который накануне захватил автобус с заложниками, оказался знаком с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в прокуратуре Харькова.

— Он волонтёр, не воевал лично. При этом входит в круг друзей Надежды Савченко. Когда-то в прошлом они очень плотно контактировали, — рассказали изданию.

Отмечается, что, вероятнее всего, мужчина не являлся идейным сообщником захватчика автобуса в Луцке, а просто продал ему оружие. Подельником мужчину считают, так как террорист разговаривал с ним по телефону, отрабатываются разные версии.

Жителя Харькова правоохранители задержали вчера, после освобождения заложников. В его доме нашли целый арсенал оружия, вывезенного из зоны АТО, по словам мужчины, "для самообороны".