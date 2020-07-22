Харьковский подельник террориста из Луцка общался с Надеждой Савченко

Подельник луцкого террориста, который накануне захватил автобус с заложниками, оказался знаком с экс-депутатом Верховной рады Надеждой Савченко. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на источники в прокуратуре Харькова.
— Он волонтёр, не воевал лично. При этом входит в круг друзей Надежды Савченко. Когда-то в прошлом они очень плотно контактировали, — рассказали изданию.
Отмечается, что, вероятнее всего, мужчина не являлся идейным сообщником захватчика автобуса в Луцке, а просто продал ему оружие. Подельником мужчину считают, так как террорист разговаривал с ним по телефону, отрабатываются разные версии.
Жителя Харькова правоохранители задержали вчера, после освобождения заложников. В его доме нашли целый арсенал оружия, вывезенного из зоны АТО, по словам мужчины, "для самообороны".
Напомним, утром 21 июля злоумышленник захватил 13 заложников в автобусе в украинском Луцке. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Людей он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация президентом Украины Владимиром Зеленским видеоролика в своих соцсетях, в котором он призвал смотреть фильм "Земляне". Украинский лидер выполнил данное требование, после чего преступник отпустил заложников. Буквально сразу же захватчик был задержан, его обвинили в терроризме и незаконном хранении оружия.
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