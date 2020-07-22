Илон Маск прокомментировал захват заложников в украинском Луцке

— Просто ещё один день в 2020-м, — написал Маск под новостью в аккаунте The New York Times, где рассказывается о произошедшем.

Напомним, утром 21 июля злоумышленник захватил 13 заложников в автобусе в украинском Луцке. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Людей он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация президентом Украины Владимиром Зеленским видеоролика в своих соцсетях, в котором он призвал смотреть фильм "Земляне". Украинский лидер выполнил данное требование, после чего преступник отпустил заложников. Буквально сразу же захватчик был задержан, его обвинили в терроризме и незаконном хранении оружия.