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Илон Маск прокомментировал захват заложников в украинском Луцке

Американский предприниматель отреагировал на новостной пост в "Твиттере" The New York Times.

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Илон Маск. Фото © Instagram / elonmusk

Основатель компании SpaceX, американский предприниматель Илон Маск прокомментировал новость о захвате заложников в автобусе в украинском Луцке. Своё мнение он выразил в "Твиттере".

Просто ещё один день в 2020-м, — написал Маск под новостью в аккаунте The New York Times, где рассказывается о произошедшем.

Напомним, утром 21 июля злоумышленник захватил 13 заложников в автобусе в украинском Луцке. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Людей он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация президентом Украины Владимиром Зеленским видеоролика в своих соцсетях, в котором он призвал смотреть фильм "Земляне". Украинский лидер выполнил данное требование, после чего преступник отпустил заложников. Буквально сразу же захватчик был задержан, его обвинили в терроризме и незаконном хранении оружия.

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