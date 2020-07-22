На юго-востоке Москвы машина после ДТП влетела в пешеходов — видео

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На юго-востоке Москвы на перекрёстке столкнулись два автомобиля, после чего один из них влетел в пешеходов. Предварительно, пострадало три человека. Об этом сообщает Дептранс столицы.

ДТП произошло на Краснодарской улице, в районе станции метро "Люблино". В результате аварии сейчас занято по одной правой полосе на улицах Краснодарской и Краснодонской.