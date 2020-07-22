Мишустин предложил направить основную часть штрафа "Норникеля" на экологию в пострадавших регионах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что основную часть штрафа "Норникеля" за ущерб от разлива топлива в Норильске следует направить на улучшение экологической ситуации в пострадавших регионах. Об этом он заявил во время выступления в Госдуме с отчётом об итогах работы правительства.

— Если мы будем в этом смысле не учитывать бюджетную обеспеченность регионов... возникнет нехорошее желание в бюджет заработать деньги путём возмещения ущерба. Но, без сомнения, основные средства, я считаю, при формировании бюджетов и лимитов бюджетных обязательств должны быть направлены на соответствующую экологическую ситуацию именно там, где случилась беда, или в регионах рядом, — заявил Мишустин.

Также Михаил Мишустин, выступая в ГД с отчётом о работе кабмина, назвал главную цель правительства. Это повышение качества жизни каждого жителя страны за счёт роста экономики и развития социальной сферы. Премьер-министр отметил, что такая задача была сформирована в соответствии с ключевыми задачами и ориентирами, озвученными в ходе ежегодного Послания президента РФ Федеральному собранию.