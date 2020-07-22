Ударил наотмашь и завёл в подъезд. Лайф публикует видео конфликта между женихом и невестой, которую позже найдут убитой

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В распоряжении Лайфа оказались кадры с камеры видеонаблюдения у дома в центре Москвы, где за несколько дней до свадьбы была найдена убитой невеста. Судя по записи, девушка вернулась домой вместе с женихом поздно вечером и была чем-то расстроена.
Вероятно, между возлюбленными случился конфликт. Мужчина сначала что-то сказал девушке, а затем ударил наотмашь и завёл в подъезд. Спустя некоторое время тело будущей невестки нашла мать молодого человека. Причастных к её убийству устанавливают следователи.
Напомним, девушка получила черепно-мозговую травму, на её теле нашли колото-резаные раны, кости лицевого скелета были сломаны. Также специалисты зафиксировали гематомы. Предварительной причиной смерти судмедэксперты назвали сочетанную травму тела. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об убийстве, устанавливаются причастные к совершению преступления.
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