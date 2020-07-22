"Это как ребёнка отдать". В Петербурге вооружённый пистолетом попытался похитить енота

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Вооружённый пистолетом пьяный житель Санкт-Петербурга попытался похитить енота у хозяйки Елены, однако потерпел фиаско, сообщает телеканал "360".

Заметив прогуливающуюся с животным женщину, дебошир с пистолетом подошёл и схватил зверька за поводок, предварительно выстрелив в воздух. Несмотря на оружие в руках несостоявшегося похитителя, Елена не сдалась.

— Потеряла всё человеческое достоинство, на колени упала, просила нас не трогать. Я говорю, что не отдам енота. Это как своего ребёнка отдать. Он его тянул вверх, а я вниз, — рассказала потерпевшая.

На помощь к хозяйке пушистика пришли прохожие. Один из них отобрал енота у хулигана и вернул его законной владелице. Вскоре на место прибыли полицейские. Они забрали агрессивного петербуржца с собой.

Как оказалось, владелица зверька работает в компании "Енотодрайв", где содержатся животные. Она отметила, что инцидент пережила без травм — так же, как и её подопечный. Местные жители рассказали, что нападавший содержит питомник с кошками и он известен как не очень адекватный гражданин.