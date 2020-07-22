Мишустин заявил, что правительство будет поддерживать врио главы Хабаровского края

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин будет помогать врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву в тех ситуациях, где он будет нуждаться в поддержке.
— Конечно, мы будем с Михаилом Владимировичем [Дегтярёвым] работать и помогать ему будем. Мы понимаем, что он поехал в непростую ситуацию, и на сегодняшний день совершенно очевидно, что правительство будет ему помогать, — сказал он.
Мишустин отметил, что в ближайшее время свяжется по телефону с врио главы региона и уточнит, какие меры поддержки необходимы на сегодняшний день.
Напомним, 20 июля президент РФ назначил врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва. В беседе с Лайфом он признался в любви хабаровчанам и поделился первыми планами на новой должности.
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