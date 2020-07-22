Названы регионы, за отдых в которых россияне получат кешбэк

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали регионы, за поездки в которые россияне смогут получить компенсацию, которую ранее анонсировал премьер Михаил Мишустин. Доступна такая опция будет, если покупать тур у туроператора и платить за него картой МИР. Предположительно, акцию могут запустить уже в августе.

Тур, чтобы вы смогли получить за него кешбэк, должен включать перевозку любым транспортом и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию, и в регионах, список которых мы приводим ниже. Продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей, а стоимость — не менее 25 тысяч рублей. Круизы и проживание на судах тоже считаются.

— Тур или круиз должен быть приобретён туристом на сайте туроператора и оплачен им онлайн — картой любого банка-эмитента платёжной системы "МИР". Другие способы оплаты тура не предусмотрены, — говорится в сообщении АТОР.

При соблюдении этих условий турист получит кешбэк, который при покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей составит пять тысяч. Для туров стоимостью от 50 до 75 тысяч кешбэк будет равен уже 10 тысячам, а для туров с ценником выше 75 тысяч — 15 тысяч (это максимальная величина компенсации).

Отмечается, что кешбэк будет предусмотрен с 15 августа по 20 декабря 2020 года по следующим 44 регионам РФ:

Центр: Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области.

Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области. Северо-Запад: Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области и Карелия.

Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области и Карелия. Юг и Кавказ: Астраханская, Волгоградская, Ростовская области и Кабардино-Балкария.

Астраханская, Волгоградская, Ростовская области и Кабардино-Балкария. Приволжье: Башкирия, Мордовия, Нижегородская, Оренбургская, Ульяновская, Самарская, Саратовская области, Татарстан, Удмуртия, Пермский край.

Башкирия, Мордовия, Нижегородская, Оренбургская, Ульяновская, Самарская, Саратовская области, Татарстан, Удмуртия, Пермский край. Урал : Свердловская, Тюменская, Челябинская области и ХМАО.

: Свердловская, Тюменская, Челябинская области и ХМАО. Сибирь: Бурятия, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская области, Красноярский край, Хакасия.

Бурятия, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская области, Красноярский край, Хакасия. Дальний Восток: Камчатка, Приморский и Хабаровский края, Сахалинская область.

Есть и вторая группа из 11 регионов: здесь кешбэк будет предоставляться за покупку туров вне высокого летнего сезона (с 1 октября до 20 декабря): Алтайский край и Горный Алтай, Калининградская область, Краснодарский край и Ставрополье, Крым и Севастополь, Москва и Подмосковье, Петербург и Ленобласть.