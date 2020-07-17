Жуткий туризм. Какие мистические места и аномальные зоны стоит посетить в Краснодарском крае

Жуткая могила

Одна из самых аномальных зон находится в Краснодаре. И чтобы уж совсем следовать логике существования страшных мест — на Всевятском кладбище. Это могила Марфы Турищевой. По одной из версий, женщина была ведьмой, поэтому место её захоронения проклято. По другой — дама излишне увлекалась спиритизмом, и её дух и теперь часто приходит на могилу по ночам.

История о могиле Турищевой — в общем, классическая городская страшилка, в которой домысла больше, чем правды. Людей пугает то, что на могиле нет даты рождения, а лишь дата смерти. И особо суеверные люди считают, что место упокоения Марфы обладает силой исполнять желания. Такая же магическая могила есть в Москве — это захоронение Соньки Золотой Ручки на Ваганьковском кладбище.

Но если вы любите мистику и собираетесь отдохнуть в Краснодаре, то почему бы не навестить Всевятское кладбище и не попытать удачу?! Чтобы найти захоронение, нужно зайти на кладбище со стороны улицы Рашпилевской, там вы найдёте железобетонный памятник с портретом, на котором не видно лица. Жутко? Ну вот.

Древние дольмены

Дольмен — это каменный коробок с дыркой. Напоминают они то ли домики гномов, то ли столики необычного дизайна. Но только возраст этих сооружений, по разным оценкам, достигает 10 тысяч лет. То есть дольмены — древнее египетских пирамид. Какой цели они служили, неясно: то ли это языческие капища, то ли ритуальные захоронения, а может, и шаманские места силы. Версий много.

Но туристы, которые приезжают к дольменам, уверяют, что чувствуют там небывалую энергетику. У некоторых начинает болеть голова, у других желания исполняются — тут как повезёт. Ряд учёных считают, что дольмены выстроены вдоль разломов земной коры, но зачем, непонятно.

Впервые дольмены в России нашёл французский археолог Жак-Виктор-Эдуард Тебу де Мариньи в начале XIX века. С тех пор на Кубани и Кавказе таких каменных домиков отыскали свыше двух с половиной тысяч. Не могли же древние люди тратить своё время и силы на бестолковые сооружения. Вне всякого сомнения, их нужно посетить и осмотреть.

Шапсугский треугольник

Скала чертов палец. Фото © vk.com

Местные считают, что окрестности Шапсугской станицы Абинского района под Краснодаром — это место силы. Было такое понятие у эзотерика Карлоса Кастанеды, и обозначало оно локацию, в которую ты приходишь, чтобы наполняться энергией. Если взглянуть на карту, то эта зона образует треугольник — упираясь своими сторонами в русла рек.

Поклонники мистического считают, что именно здесь — одно из мест, где грань между мирами людей и духов наиболее тонка. Кроме того, в Шапсугской зоне есть минеральные источники, которые местные жители называют живой водой — то ли благодаря полезным минералам и солям, то ли способностям исцелять телесные хвори и недуги.